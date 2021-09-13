Плантацию конопли обнаружили в Кызылординской области

13 сентября 2021, 20:35
Фото: polisia.kz

Почти 2,5 тысячи кустов конопли выращивали трое мужчин в Кызылординской области, передает zakon.kz.

10 сентября сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора-2021” в 100 километрах от села Жинишкекум Аральского района выявили крупный наркопосев, - пишет пресс-служба МВД РК.

Трое подозреваемых задержаны на месте происшествия. Они выращивали 2479 кустов конопли.

По данному факту начато досудебное расследование согласно части 2 статьи 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".


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