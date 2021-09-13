Десантники из Казахстана, России и Беларуси выполнили совместные задачи

Казахстанские десантники участвуют в учениях "Запад-2021 на полигоне "Мулино" в России, передает zakon.kz.

Продолжается активная фаза совместного стратегического учения "Запад-2021". В Российской Федерации на полигоне "Мулино" подразделения Десантно-штурмовых войск Казахстана и Воздушно-десантных войск России освободили населенный пункт от условного противника, - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

В ходе совместных действий казахстанские и российские военнослужащие отработали эпизоды штурма населенного пункта и организацию его обороны.