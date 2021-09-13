В водоеме около Алматы массово гибнет рыба

Водохранилище используют для полива полей. Но арендатор Денис Грамаздов последние пять лет еще и разводил рыб. Рассказывает, что за это время ничего подобного не происходило, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Предприниматель планировал через год открыть свой собственный рыбный магазин. Но тушки карасей и толстолобиков всплывают на поверхность воды уже третий день.

Это не нормально, если рыба выпрыгивает из своей среды на сухую землю, то значит, что-то произошло. Но это было сразу понятно, что это было отравление, потому что она сбилась в большие стаи. Мы сделать ничего не смогли, - сказал предприниматель Денис Грамаздов.

По подсчетам экологов, погибло не меньше 15 тонн. Сам арендатор считает, виной всему порыв канализации – и именно сточные отходы отравили водоем и уничтожили всю живность.

Сброс фекальных неочищенных вод. Ну, это конечно был не намеренный сброс, скорее всего, это был порыв. Она проходит чуть выше на стойках над логом. Там их несколько – труб. Откуда она идет, не могу вам сказать, - отметил Грамаздов.

В местном акимате говорят: нечистоты могли попасть в водоем либо с территории ближайшего завода, либо из канализационной трубы, которая идет из поселка Боралдай.

С первого момента старались ликвидировать ситуацию, но, так как была поздняя ночь, удалось только утром ликвидировать порыв в канализационной системе. Не только с нашей стороны прорыв прошел, но также сообщили, что в организации "Тоспа су", - сказал сотрудник акимата пос. Боралдай Айбек Битайлаков.

А там, в свою очередь, заверяют: сети проверили, нарушений нет. Так что точные причины гибели рыбы будут устанавливать специалисты. Они уже взяли пробы для лабораторных исследований. Очевидно, что использовать эту воду ни для разведения рыб, ни для полива пока нельзя.