Страдающие болезнями желудка люди переносят коронавирус сложнее - ученые

Исследователи из Бразилии пришли к выводу, что люди, страдающие болезнями желудка, переносят коронавирус сложнее. Ученые выяснили, что кислая среда, возникающая в желудке при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и пищеводе Баррета, усиливает активность COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ученые уточняют, что при пониженных значениях рН, характерных для перечисленных болезней, повышается экспрессия рецептора ACE2, который позволяет коронавирусной инфекции проникнуть в организм человека.

Специалисты обратили внимание на то, что COVID-19 проявляется в виде широкого спектра симптомов, связанных не только с респираторными и неврологическими, но и пищеварительными расстройствами. Так, в ряде случаев у больных коронавирусом вирус обнаруживают в тканях пищевода, желудка, двенадцатиперстной и прямой кишки, а у некоторых пациентов, госпитализированных с тяжелой формой инфекции, медики фиксируют кровотечения с эрозиями и язвами в пищеводе и желудке.

Изучив данные более чем 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом, бразильские ученые установили, что страдающие ГЭРБ подвергались большему риску развития тяжелой инфекции. При этом уровень смертности среди них был в два, а то и в три раза выше, чем у тех, кто данным заболеванием не страдает.

Исследователям удалось установить, что препараты, применяемые для лечения ГЭРБ, помогут увеличить риск прогрессирования тяжелой формы коронавируса. На основании результатов исследования ученые предположили, что, поскольку экспрессия ACE2 зависит от определенных условий, таких как повышенный уровень глюкозы, гипоксия и клеточный стресс, то сопутствующие заболевания, связанные с ЖКТ, также могут определять тяжесть инфекции. В связи с этим они призвали включить ГЭРБ и болезнь Баррета в список заболеваний, пациенты с которыми находятся в группе риска по COVID-19.