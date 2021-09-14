Землетрясение магнитудой 4.2 произошло на востоке Казахстана

14 сентября 2021, 06:14
Фото: pixabay

Землетрясение магнитудой 4.2 произошло на востоке Казахстана, сообщает zakon.kz.

14 сентября 2021г. в 04:19 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 286 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.9.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 44.70° с.ш. 79.81° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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