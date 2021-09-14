Землетрясение магнитудой 4.2 произошло на востоке Казахстана, сообщает zakon.kz.

14 сентября 2021г. в 04:19 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 286 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.9.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 44.70° с.ш. 79.81° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет