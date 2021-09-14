В США заявили о прорыве Китая в развитии ядерного оружия

По словам главы Стратегического командования Вооруженных сил США адмирала Чарльза Ричарда, Китай совершил прорыв в развитии своих стратегических вооружений, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы стали свидетелями того, как Китай совершил стратегический прорыв, - заявил глава СТРАТКОМ.

По его словам, "масштаб расширения их военных возможностей практически не имеет примеров в истории". Ричард подчеркнул, что речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия.

Он также отметил модернизацию вооруженных сил России.