Водитель без прав насмерть сбил пешехода на трассе Алматы-Капшагай

На трассе Алматы-Капшагай произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

В северном направлении в сторону города Капшайгай автомобиль Opel Calibra, двигаясь по трассе, сбил мужчину.

По словам водителя Opel, в темноте мужчина резко выбежал на дорогу. Данный участок дороги был без освещения. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, после чего тело отбросило на сотни метров. Водитель смог остановиться, проехав около 250 метров.

Как после рассказал водитель, он сильно испугался, закрыл глаза и медленно стал останавливаться.

Водитель вызвал сотрудников полиции, позже на место ДТП подъехал таксист, который рассказал, что видел данного мужчину на выезде из города Алматы. Тот ловил такси, но никто не хотел его забирать. По непонятной причине он оказался на участке трассы без населенных пунктов, где рядом находилась только мусорная свалка.

У водителя при себе не оказалось никаких документов, сотрудники потребовали его назвать свой ИИН. Выяснилось, что он лишен прав за езду в нетрезвом виде.

На место происшествия приехал дознаватель Алматинской области. Водителя доставили в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, ведется дело.