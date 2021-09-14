Yıldırım Holding подписал контракт на строительство завода Qazaq Soda

Группа компаний Yıldırım подписала контракт на строительство уникального завода в Казахстане по производству кальцинированной соды. Соглашение на реализацию проекта Qazaq Soda было заключено в Стамбуле между Yıldırım Holding, CAMCE, SemArco (входящий в состав группы компаний инновационного строительного холдинга BI Group и международной группы EPC Archirodon) и консорциумом Dalian Dehua. А уже в конце сентября состоится церемония закладки первого камня стратегически важного объекта, который возведут в Сарысуском районе Жамбылской области.

Это первое предприятие в стране, которое будет заниматься производством кальцинированной соды необходимой для стекольной, химической, металлургической, горнодобывающей и текстильной промышленности. Реализация проекта оценивается в $400 млн. Завершить строительство завода планируется в 2024 году.

На первоначальном этапе производственная мощность предприятия составит 500 тыс. тонн в год, а в дальнейшем будет увеличена до 1 млн тонн продукции. Это позволит Казахстану уйти от импорта кальцинированной соды и встать в один ряд с такими ведущими мировыми производителями, как Китай, Турция, США и Россия. Более того, республика будет не только полностью покрывать внутренние потребности, но и в перспективе начнет поставки на экспорт в западный Китай и страны СНГ.

В процессе строительства завода будут задействованы 1000 специалистов, в основном из числа местного населения, а после ввода в эксплуатацию крупнейший объект химической промышленности Qazaq Soda создаст 1300 постоянных рабочих мест.

Уникальность завода в том, что там будут внедрены экологически чистые, безотходные технологии. Помимо основной продукции ежегодно будут производиться побочные продукты из дистилляционного шлама - 500 тыс. тонн сырого CaCl2 и 100 тыс. тонн соли. Предприятие имеет пять собственных патентов, связанных с усовершенствованием процесса и утилизацией отходов при производстве кальцинированной соды.

С 2013 года Yildirim Holding инвестировал в Казахстан более $500 млн долларов.