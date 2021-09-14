Поминальный обед закончился дракой в Алматинской области

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что установлены участники инцидента, видео которого 13 сентября распространилось в соцсетях, передает zakon.kz.

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Установлено, что 12 сентября около 13:00 в Илийском районе 34-летний житель дачного общества "Сокол" (пос. Междуреченск) организовал в своем доме поминальный обед. В ходе мероприятия, на котором собралось большое количество людей, между хозяином дома и одним из его родственников, находившимся в алкогольном опьянении, произошла ссора, перешедшая в драку. Родственники вмешались в конфликт и успокоили двух мужчин. Никто из участников конфликта в полицию не обращался. пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейские провели проверку, по результатам которой в отношении владельца дома за нарушение карантинного режима составлен материал, который направлен в Илийское управление санитарно-эпидемиологического контроля (СЭК).

В отношении мужчины, спровоцировавшего конфликт, возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 73 КоАП РК (побои). Материал в ближайшее время будет направлен в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба ДП Алматинской области