Суд огласил приговор похитителям Айзады Канатбековой

В суде Бишкека завершилось разбирательство по уголовному делу о похищении Айзады Канатбековой, сообщает zakon.kz.

Судья зачитала приговор, согласно которому все подсудимые признаны виновными.

Замирбек Раманкулов и Кубаныч Токон уулу приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ажыкабыла Рысбай уулу, Сыймыка Молдосариева, а также Орузбека Нурумбетова суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

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Также суд взыскал со всех обвиняемых солидарно 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.

По информации 24 kg, потерпевшие довольны приговором суда.

Фото: 24 kg

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В Бишкеке 5 апреля примерно в 7 утра возле кафе похитили девушку 1994 года рождения для принуждения к браку. Ее звали Айзада Канатбекова. Преступление попало на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин заталкивают в машину сопротивляющуюся девушку. Родственники Айзады сообщили, что похитителем является мужчина, которому больше 30 лет. Его неоднократно просили не беспокоить Айзаду.

Через два дня близ Бишкека в машине обнаружили тела двух человек. Ими оказались Айзада Канатбекова и ее похититель Замирбек Тенизбаев. По версии следствия, мужчина поссорился с девушкой и задушил ее. После этого он покончил жизнь самоубийством.

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Информация о смерти Айзады потрясла кыргызстанцев. Они вышли на митинг и обвинили милицию в бездействии и потребовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова и начальника ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева. В ответ в милиции сообщили, что сразу после того, как поступило заявление о похищении Айзады было начато расследование по статье "Похищение лица с целью вступления в брак". В ведомстве заверили, что поисковые и розыскные мероприятия не прекращались ни на минуту.

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10 апреля МВД сообщило, что по итогам служебного расследования по факту похищения и смерти Айзады Канатбековй, 44 сотрудника органов внутренних дел получили различные наказания. Должностей лишились начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев, его заместитель Эрлан Атантаев, начальник Следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов, ряд руководителей УВД Первомайского района во главе с начальником Акылбеком Казакеевым.