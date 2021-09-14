Перечень социально значимых пассажирских сообщений расширили в РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений, сообщает zakon.kz.

Всего в перечень вошло 48 социально значимых пассажирских межобластных сообщений:

1. Актобе – Алматы.

2. Актобе – Атырау.

3. Актобе – Мангистау.

4. Алматы – Нур-Султан.

5. Алматы – Атырау.

6. Алматы – Достык.

7. Алматы – Жезказган.

8. Алматы – Оскемен-1.

9. Алматы – Костанай.

10. Алматы – Локоть.

11. Алматы – Мангистау.

12. Алматы – Озинки.

13. Алматы – Уральск.

14. Алматы – Павлодар.

15. Алматы – Петропавловск.

16. Алматы – Сарыагаш.

17. Алматы – Шымкент.

18. Аркалык – Нур-Султан.

19. Нур-Султан – Айсары – Аркалык.

20. Нур-Султан – Атбасар.

21. Нур-Султан – Достык.

22. Нур-Султан – Жезказган.

23. Нур-Султан – Оскемен-1.

24. Нур-Султан – Кокшетау.

25. Нур-Султан – Кокшетау – Володаровка.

26. Нур-Султан – Караганды – Семей.

27. Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск.

28. Мангистау – Нур-Султан – Семей.

29. Нур-Султан – Павлодар.

30. Нур-Султан – Павлодар – Семей.

31. Нур-Султан – Шымкент.

32. Атырау – Аксарайская.

33. Атырау – Нур-Султан.

34. Атырау – Мангистау.

35. Кокшетау – Нур-Султан – Ерейментау.

36. Кокшетау – Кызылорда.

37. Караганды – Нур-Султан.

38. Караганды – Петропавловск.

39. Костанай – Есиль – Аркалык.

40. Костанай – Караганды.

41. Кызылорда – Жезказган – Нур-Султан – Павлодар.

42. Кызылорда – Петропавловск.

43. Кызылорда – Семей.

44. Уральск – Актобе – Кульсары.

45. Уральск – Нур-Султан.

46. Павлодар – Пресногорьковская.

47. Шалкар – Сексеул.

48. Павлодар – Нур-Султан – Шымкент.

Как поясняется, социально значимым сообщением признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:

государственное значение – развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров РК со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с республикой;

– развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров РК со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с республикой; безальтернативность – отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров;

– отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров; социальное значение – сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение;

– сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение; доступность – обеспечение возможности свободного передвижения граждан по территории Республики Казахстан, выезда за ее пределы и беспрепятственного возвращения по маршрутам, не имеющим доступных альтернативных видов транспорта.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.