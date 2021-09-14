Перечень социально значимых пассажирских сообщений расширили в РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений, сообщает zakon.kz.
Всего в перечень вошло 48 социально значимых пассажирских межобластных сообщений:
1. Актобе – Алматы.
2. Актобе – Атырау.
3. Актобе – Мангистау.
4. Алматы – Нур-Султан.
5. Алматы – Атырау.
6. Алматы – Достык.
7. Алматы – Жезказган.
8. Алматы – Оскемен-1.
9. Алматы – Костанай.
10. Алматы – Локоть.
11. Алматы – Мангистау.
12. Алматы – Озинки.
13. Алматы – Уральск.
14. Алматы – Павлодар.
15. Алматы – Петропавловск.
16. Алматы – Сарыагаш.
17. Алматы – Шымкент.
18. Аркалык – Нур-Султан.
19. Нур-Султан – Айсары – Аркалык.
20. Нур-Султан – Атбасар.
21. Нур-Султан – Достык.
22. Нур-Султан – Жезказган.
23. Нур-Султан – Оскемен-1.
24. Нур-Султан – Кокшетау.
25. Нур-Султан – Кокшетау – Володаровка.
26. Нур-Султан – Караганды – Семей.
27. Нур-Султан – Кызыл-Ту – Петропавловск.
28. Мангистау – Нур-Султан – Семей.
29. Нур-Султан – Павлодар.
30. Нур-Султан – Павлодар – Семей.
31. Нур-Султан – Шымкент.
32. Атырау – Аксарайская.
33. Атырау – Нур-Султан.
34. Атырау – Мангистау.
35. Кокшетау – Нур-Султан – Ерейментау.
36. Кокшетау – Кызылорда.
37. Караганды – Нур-Султан.
38. Караганды – Петропавловск.
39. Костанай – Есиль – Аркалык.
40. Костанай – Караганды.
41. Кызылорда – Жезказган – Нур-Султан – Павлодар.
42. Кызылорда – Петропавловск.
43. Кызылорда – Семей.
44. Уральск – Актобе – Кульсары.
45. Уральск – Нур-Султан.
46. Павлодар – Пресногорьковская.
47. Шалкар – Сексеул.
48. Павлодар – Нур-Султан – Шымкент.
Как поясняется, социально значимым сообщением признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.
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