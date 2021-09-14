Казахстанские волейболисты покидают чемпионат Азии

Сборная Казахстана по волейболу бесславно выступила на азиатском мужском первенстве, передает zakon.kz.

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После проигрыша командам китайского Тайпея и Южной Кореи с одинаковым счетом 0:3 в последней игре подгруппы с посланцами Саудовской Аравии казахстанцы снова были биты - 3:0 (25:23, 25:21, 25:23).

Не набрав ни одной партии в трех играх, казахстанские волейболисты возвращаются домой.

Куандык Шынасилов