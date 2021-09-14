В Жамбылской области смягчили карантин

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области 14 сентября 2021 года подписал постановление "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", сообщает zakon.kz.

В частности, остается запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий (в закрытых помещениях), форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также предписано соблюдать требования по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Вместе с тем разрешается работа в выходные дни всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению постановления - до 00.00 часов, лидеров проекта Ashyq - до 2 часов, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания, переболевшие в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Как отмечается, требование к наличию "зеленого статуса" не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

В будние дни всем объектам бизнеса, участвующим в проекте Ashyq, разрешено работать до 00 часов, лидерам проекта Ashyq - до 2 часов.

Будет проводиться обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, остановок общественного транспорта, перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, парков и скверов (скамеек и лавочек).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу со дня подписания.