Сколько в Казахстане осужденных за пытки

В Казахстане в 2019 году количество осужденных лиц по статье "пытки" составляло 24 человека, в 2020 году по данной статье было осуждено 13 человек. Об этом стало известно в ходе презентации консолидированного доклада участников Национального превентивного механизма (НПМ) по итогам превентивных посещений, сообщает zakon.kz.

Участники НПМ осуществляют 3 вида мониторинга: регулярные посещения; промежуточные посещения, связанные с подтверждением устранения ранее выявленных нарушений в учреждениях, а также специальные посещения, осуществляемые на основании поступивших жалоб и сообщений о пытках и других жестоких видах обращения и наказания. Количество охватываемых НПМ учреждений на текущий момент составляет более 3000 по всей стране.

Как отмечается в докладе, в Казахстане в условиях чрезвычайного положения участники НПМ не приостанавливали свою работу. Только за период карантина осуществлено 159 превентивных посещений, 43 видеозвонка (онлайн-интервью) участников НПМ с лицами, находящимися в закрытых учреждениях, даны 58 консультаций по телефону.

Таким образом, на территории всей страны количество превентивных посещений в минувшем году увеличилось до 517, что превышает показатели 2019 года на 22 посещения.

Как отметил Постоянный Представитель ПРООН в РК Якуп Бериш, в целом за отчетный период участники НПМ осуществили 1012 превентивных посещений, которые охватили все типы закрытых учреждений и позволили выявить множество случаев нарушений прав человека, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19.

НПМ доказал свою ценность и важность в решении задач по предотвращению пыток и жестокого обращения в закрытых учреждениях, что особенно актуально с учетом глобальной пандемии COVID-2019. Мы увидели, что НПМ в Казахстане следовал всем рекомендациям Комитета по предупреждению пыток ООН и успешно продолжил профилактические посещения в период карантинного режима, - сказал он.

Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова также подчеркнула, что работу в нелегкий для всего мира период удалось продолжить в первую очередь благодаря взаимной договоренности Национального центра по правам человека с региональными группами НПМ и строгому соблюдению санитарных норм в процессе посещений.

Общее количество рекомендаций, данных участниками НПМ по итогам превентивных посещений в 2020 году, составило 3319. Рекомендации касаются как условий содержания (проживания) лиц, так и их медицинского обслуживания, питания, образования, обеспечения необходимым вещевым довольствием и досуга.

На сегодня уполномоченными органами из указанных рекомендаций 937 рекомендации или 28% исполнены, 2341 или 70,5% - на стадии исполнения, 41 рекомендация (1,2%) не принята.

Что касается уголовных дел по фактам применения пыток в закрытых учреждениях, то в ходе презентации доклада были озвучены следующие цифры.

Если в 2019 году количество осужденных лиц по статье 146 (пытк») УК РК составляло 24 человека, то в 2020 году по данной статье было осуждено 13 лиц. За 2020 год по части четвертой статьи 362 УК РК («превышение власти или должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения») осуждено 41 должностное лицо (в 2019 году - 38), - говорится докладе.

НПМ выступает разновидностью общественного контроля закрытых государственных учреждений с целью выявления и предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В состав участников НПМ входят члены общественных наблюдательных комиссий, общественных объединений, юристы, социальные работники, независимые судебные эксперты, врачи.