Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

Cоучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании своей космической компании Privateer Space, пообещав, что его компания не будет похожа на другие, передает zakon.kz.

Компания Privateer Space запускается, – написал Возняк в Twitter, опубликовав ссылку к видео о компании.

На странице в YouTube, где опубликовано видео, говорится, что Privateer Space основана совместно Возняком и американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Возняк обещает, что его компания не будет похожа на другие, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что информацию о планах Privateer Space представят на технологической конференции, которая, как ожидается, пройдет с 14 по 17 сентября.

Сооснователь Apple Стив Возняк ушел из Facebook, обвинив компанию в небрежности по отношению к пользовательским данным и в утечке данных.

Пользователи сообщают Facebook все детали своей личной жизни, и вся прибыль компании основана на этой информации. При этом, сами пользователи из этой прибыли не получают ничего, – заявил Возняк.

Стив считает, что лучше платить за пользование соцсетью, чем раскрывать рекламщикам личную информацию.