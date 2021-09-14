В Алматы задержан домушник-альпинист

14 сентября 2021, 12:14
Фото: zakon.kz

Полиция Алматы задержала домушника-альпиниста, сообщает zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что 22-летний подозреваемый может быть причастен к ряду краж из квартир на верхних этажах домов.

Парень проник в квартиру на 11 этаже ЖК по улице Навои и украл золотые изделия на крупную сумму денег. Сейчас устанавливаем, как ему удавалось промышлять через окна и как часто он совершал эти преступления, - уточнил и.о. начальника УП Бостандыкского района Батур Абдумасаров.

Кроме того, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.


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