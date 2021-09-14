Учителей заставляли чистить поле для гольфа в Туркестанской области

С начала нового учебного года в Министерство образования и науки Казахстана поступило около 70 заявлений от школьников и родителей, в том числе о нарушении авторитета педагогов, передает корреспондент zakon.kz.

Территориальные департаменты вовремя рассматривают все заявления и принимают по ним соответствующие меры. Больше всего фактов нарушения прав учителей наблюдается в Туркестанской и Алматинской областях, - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Гулзат Кабенова.

К примеру, учителя школы № 50 имени Омарова района Сарыагаш Туркестанской области пожаловались на то, что их привлекли к уборке территории для игры в гольф в одной из курортных зон. Рассмотрев заявление, было принято решение об увольнении исполняющего обязанности директора данной школы.

В Алматинской области педагог пожаловалась на сбор денег с учителей директором и привлечении к несвойственным работам. Впоследствии, по решению совета, директор школы №6 города Текели был освобожден от занимаемой должности.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что по всем подобным заявлениям проводится соответствующая работа. Он напомнил директорам школ, что учителей запрещается привлекать к несвойственной им работе.

Учитель должен только обучать детей, запрещается его привлекать на другие несвойственные ему работы. По закону "О статусе педагога" эта работа будет продолжена. Все территориальные департаменты должны привлекать к ответственности тех, кто нарушает нормы закона. Этот вопрос будет на моем личном контроле, - подчеркнул глава МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан