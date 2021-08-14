Бывший член акмолинской банды находит искупление в труде

Как начиналась бандитская жизнь у одного из казахстанцев и чем это закончилось, читайте в данном материале, сообщает zakon.kz.

2010 год. Ночной звонок. Друг просил помочь, сломалась машина. Приехав на место, Болат увидел подготовку к переступанию, но отступить или противостоять не решился. Так началась его бандитская жизнь.

С друзьями-подельниками, которые были членами группы "Шариатский жамаагат Казахстана", он начал практиковать нападения с целью наживы. Если жертва добровольно не расставалась со своим добром, ее избивали. Прикрываясь религией, грабили, избивали, убивали

Безнаказанность влекла за собой череду все новых и новых жестоких преступлений. Апогеем разбойной практики банды стало ограбление инкассаторской машины.

После года в бегах были 8,5 лет исправительной колонии строгого режима, где, благодаря работе теологов и имамов, Болат начал придерживаться канонов традиционного ислама и пошел получать прикладные знания, которые после освобождения очень ему пригодились.

- Я сказал, дайте мне любую работу, лишь бы не харам был, - вспоминает Болат. - Они сказали, пойдешь в швейники и я пошел. Начал там работать и уже через две недели с обычного конвейера перешел на спецконвейер.

Согласно Конституции Республики Казахстан, осужденные в возрасте до 30 лет, не имеющие образования, в обязательном порядке должны получить среднее образование.

По словам начальника Управления воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных КУИС МВД РК Бибигуль Мунайтпасовой, практически во всех исправительных учреждениях имеются профтехколледжи с различными специальностями, востребованными на рынке труда. В первую очередь трудоустраивают для того, чтобы осужденные могли заниматься работой.

- Принимаем мелкие заказы по пошиву одежды, машинных чехлов, ковриков, которые поступают к нам в данный момент, отметил Болат. - Работаем вдвоем, думаем, расширяться.

Духовное управление мусульман Казахстана совместно с КУИС систематически проводит в исправительных учреждениях работу по дерадикализации тех, кто попал в места лишения свободы.

Говоря об этом, устаз мечети "Хазрет Султан" Максатбек Каиргалиев подчеркнул, что такая работа начинается с простых бесед до регулярных занятий и уже сформировались определенные группы людей, которые изменили свои радикальные взгляды. "Они понимают, что свобода вероисповедания в светском государстве это тоже очень большое достижение", - говорит сотрудник мечети.

На свободе Болат уже второй год. Сразу после освобождения открыл собственную швейную мастерскую по пошиву автомобильных чехлов и спецодежды, прошел обучение по государственной программе. Получив безвозмездный грант, закупил семь машин.

- Нужду исправь трудом, - говорит Болат. – Если человек ленивый, не хочет работать, он, конечно, будет искать отговорки. А если у него есть желание работать, он будет работать. Самое главное, чтобы ты ни у кого ничего не украл, не забрал, а своим трудом заработал.

Как разъяснил имам мечети "Ак мешит" Даурен Муслимов, если человек оступился, но потом искренне покаялся, то он опять может стать полноценным членом нашего общества, ведь Всевышний прощает грехи и ошибки, но главное, чтобы человек действительно искренне раскаялся и больше не совершал такое, а приносил пользу. Пророк Мухаммад сказал: "Лучшие из людей те, которые приносят пользу своему обществу".

- Теологи занимаются не только осужденными, которые состояли в радикальных течениях, но и всеми верующими осужденными, - продолжает Бибигуль Мунайтпасова. – Выделен определенный штат сотрудников из офицерского состава, так называемые аттестованные инспекторы-теологи. Совместная работа проводится с психологами учреждения, а также привлекается общественный фонд "Акниет". В мероприятиях по дерадикализации принимают участие местные исполнительные органы, а также управления по делам религий и другие государственные заинтересованные органы.

Сегодня Болат находит искупление в труде. В свой цех берет таких же, как сам, когда-то оступившихся. Возможность исправить свои ошибки должна быть у каждого, говорит он, а труд – лучшее средство для этого.

О преступных деяниях и исправлении Болата Нурмагамбетова рассказали в Информационно-пропагандистском и реабилитационном центре "Акниет".

Подготовила Торгын Нурсеитова