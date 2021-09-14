Пять кандидатов в президенты зарегистрированы в Узбекистане, сообщает zakon.kz.

Выборы пройдут 24 октября.

Кандидаты в президенты Узбекистана

От Либерально-демократической партии - действующий президент Шавкат Мирзиёев От Экологической партии - ее лидер Нарзулло Обломурадов От Народно-демократической партии - заместитель ее лидера Максуда Варисова От "Адолат" ("Справедливость") - ее глава Бахром Абдухалимов От "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - ее лидер Алишер Кадыров

Как сообщают "Известия", президентом может быть избран гражданин не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным (узбекским) языком и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В прошлый раз они состоялись в декабре 2016 года, на них победил занимавший тогда пост премьера Мирзиёев.