Пять кандидатов в президенты зарегистрированы в Узбекистане

14 сентября 2021, 13:59
Фото: president.uz

Пять кандидатов в президенты зарегистрированы в Узбекистане, сообщает zakon.kz.

Выборы пройдут 24 октября.

Кандидаты в президенты Узбекистана

  1. От Либерально-демократической партии - действующий президент Шавкат Мирзиёев
  2. От Экологической партии - ее лидер Нарзулло Обломурадов
  3. От Народно-демократической партии - заместитель ее лидера Максуда Варисова
  4. От "Адолат" ("Справедливость") - ее глава Бахром Абдухалимов
  5. От "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - ее лидер Алишер Кадыров

Как сообщают "Известия", президентом может быть избран гражданин не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным (узбекским) языком и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет. В прошлый раз они состоялись в декабре 2016 года, на них победил занимавший тогда пост премьера Мирзиёев.


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