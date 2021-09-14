Как Бердымухамедов выбирал оттенок для 60-метрового памятника

Гурбангулы Бердымухамедов выбрал оттенок для строящегося памятника поэту Махтумкули Фраги, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Хроники Туркменистана", монумент строят на юго-западной окраине Ашхабада, в предгорьях Копетдага.
Президенту продемонстрировали ряд эскизов монумента, отличающихся оттенками желтого цвета – от золотого до бронзового. На каком в итоге остановился глава государства, не сообщается, - говорится в сообщении.
Фото: hronikatm.com
Несколько месяцев назад Бердымухамедов уже утвердил дизайн скульптуры, фонарных столбов, скамеек и мусорных урн на окружающей территории, а также перил на лестнице, ведущей к памятнику.
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