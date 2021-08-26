В Казахстане увеличится количество священнослужителей

В Алма-Атинской православной духовной семинарии состоялись вступительные экзамены, сообщает zakon.kz.

В конце августа в Алма-Атинской православной духовной семинарии по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра прошли вступительные экзамены.

В состав аттестационной комиссии вошли: первый проректор Алма-Атинской православной духовной семинарии иерей Олег Лисин, проректор по воспитательной работе иерей Иоанн Ливинский, проректор по учебной работе иерей Петр Бахтияров, заведующий канцелярией духовной школы иерей Александр Шишлов, преподаватели семинарии

Абитуриенты пастырского и регентского отделений, прибывшие из епархий Казахстанского Митрополичьего округа, сдали письменный экзамен по русскому языку и прошли музыкальное прослушивание.

Приемная комиссия провела собеседование с поступающими. Абитуриенты показали свое владение церковно-славянским языком, знание основ православной веры, чтение наизусть утренних и вечерних молитв, тропарей двунадесятых праздников и распространенных молитвословий.

По результатам вступительных экзаменов в Алма-Атинскую семинарию на подготовительный курс очного пастырского отделения зачислено 7 человек, на подготовительный курс очного регентского отделения – 6 человек и на сектор заочного обучения – 11 человек.

По мнению митрополита Александра, "годы обучения в семинарии позволяют молодому человеку, желающему посвятить себя служению Церкви Христовой, всесторонне подготовиться к пастырскому деланию, помогают студенту создать хорошую основу для дальнейшего интеллектуального и духовного развития".

Занятия начнутся 1 сентября.

Алма-Атинская духовная семинария - духовное учебное заведение, где готовят клириков, регентов и псаломщиков для приходов Православной церкви Казахстана.

26 июля 2010 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, решением Священного Синода образован Митрополичий Округ Русской Православной Церкви в Казахстане – Православная Церковь Казахстана.

Эта новая каноническая структура объединяет все епархии Русской Православной Церкви, расположенные на территории Республики Казахстан.

Тогда же решением Священного Синода в духовном центре Православного Казахстана – городе Алматы была образована Духовная семинария – высшее богословское учебное заведение Православной церкви Казахстана.





Создание Алма-Атинской духовной семинарии было насущной необходимостью для Казахстана, ее открытие было обусловлено как нехваткой священнослужителей в епархиях Казахстана, так и новыми возможностями в социально-благотворительной, просветительской и миссионерской работе. Храмы православной Церкви Казахстана должны располагать квалифицированными специалистами, хорошо знающими специфику религиозной жизни в Казахстане.

Предполагается, что со временем в Алма-Атинской семинарии будут приняты программы, соответствующие требованиям Болонского процесса: 4 – х годичная программа бакалавриата плюс 2- х летняя программа магистратуры. Это даст возможность эффективного взаимодействия главного православного духовного учебного заведения Казахстана с ведущими вузами России и Европы, обеспечит мобильность студентов и позволит семинарии гармонично вписаться в единое общеевропейское образовательное пространство.