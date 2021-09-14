Недовольные торговцы рынка в Мерке выступили против его закрытия

Арендаторы рынков в селе Мерке Жамбылской области устроили стихийный митинг, недовольные тем, что местные власти намерены ликвидировать место торговли, передает zakon.kz.

По сообщению областного акимата, местные власти хотят ликвидировать точки стихийной торговли, но речи о закрытии рынка не идет.

В селе Мерке вдоль улицы Торгаева расположены рынки "Мерке, "Хан" и "Аспара". В результате вдоль всей улицы постоянно остается мусор и грязь. На территории рынка и вдоль улицы, где ведется торговля, условия не соответствуют санитарным требованиям. Из-за стихийной торговли вдоль улицы образуются автомобильные заторы, что вызывает недовольство у жителей, - прокомментировали ситуацию в акимате Жамбылской области.

По данным областного акимата, ворота рынка планировалось перенести на западную сторону рынка. При этом подъездная дорога к новым воротам рынка (с улицы Исмайлова) была заасфальтирована, установлен светофор и парковочная зона. Сделан тротуар и отрегулирован пешеходный переход. О закрытии рынка речи не шло, а о переносе ворот рынка предприниматели были уведомлены заранее.

Предпринимателям рынка были даны разъяснения о работах по переносу ворот на западную сторону рынка, уточнили в ведомстве, отметив, что территория, на которой расположен рынок, является археологическим памятником "средневекового города Мерке". Владельцы рынка предупреждены о нарушении в части соблюдения санитарных требований. Срок договора с владельцами рынка истекает в 2022 году, руководство рынка организовало сбор предпринимателей у здания акимата. С предпринимателями была проведена разъяснительная работа, - пояснили чиновники.

Видео стихийного митинга в селе Мерке появилось в соцсетях.