В ЕАЭС приняты новые техрегламенты в сфере железнодорожного транспорта

Совет ЕЭК принял в новой редакции три технических регламента Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта", сообщает zakon.kz.

Новые редакции техрегламентов разрабатывались странами Евразийского экономического союза в тесном взаимодействии с железнодорожными администрациями, уполномоченными органами в сфере транспорта и технического регулирования, а также с бизнес-сообществом и производителями государств ЕАЭС, - говорится в сообщении на официальном сайте ЕАЭС.

Принятие трех технических регламентов в новой редакции окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, поскольку содержит целый ряд актуальных положений для промышленности и пользователей с учетом накопившейся с 2011 года практики применения действующих технических регламентов, устраняет имеющиеся неопределенности по области их применения, унифицирует оценку соответствия по единым правилам и процедурам типовых схем.

В том числе из области распространения техрегламента "О безопасности железнодорожного подвижного состава" исключаются маневровые локомотивы как используемые во вспомогательных производственных процессах и не выезжающие на пути общего пользования и включаются в область распространения техрегламентов "О безопасности железнодорожного подвижного состава" и "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" новые виды продукции (трехосные, четырехосные тележки и их компоненты), оказывающие существенное влияние на уровень безопасности грузовых железнодорожных перевозок.

Вступление в силу документов в новой редакции запланировано через полгода с даты их принятия. В отношении новых объектов регулирования срок вступления определен 18 месяцев в целях подготовки промышленности к этим требованиям.