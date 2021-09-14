Поят скот и поливают огороды: жители села Жана Турмыс пьют воду из канала

В Туркестанской области жителям села Жана Турмыс приходится пить из канала, которым поят скот и поливают огороды, сообщает zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz

Весь аул пьет эту воду, мы сколько говорим, пишем и жалуемся, а нам только обещают. Вот-вот дадим, вот скоро дадим, вот-вот уже дадим, говорят. Вот начали трубы подвозить, но когда эта вода придет неизвестно. житель села Нуриддин Жемходжаев

В акимате Сарыагашского района уверяют, люди преувеличивают. По их словам, воду в населенный пункт доставляют цистернами. На вопрос, как часто это происходит, заместитель акима и начальник ЖКХ ответить не смогли.

Они не пьют воду из канала, я живу в соседнем ауле и не могу понять какую вам информацию дали. Они пьют воду из колодцев и покупают воду. руководитель отдела ЖКХ Сарыагашского района Кудайберген Полатов

Заместитель акима уверяет, что до конца года в аул проведут водопровод. Правда, сколько жителей в итоге смогут пить воду из-под крана и сколько на это потратят денег, ответить так и не смог.