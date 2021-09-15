Репетиция NASA по спасению Земли от астероида обернtтся хаосом - ученые

В скором времени NASA направит к двойной системе астероидов ударный зонд DART (Double Asteroid Redirection Test), чтобы провести репетицию по коррекции курса астероидов, представляющих опасность для нашей планеты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Tjournal.

Как изменится орбита сбитого с курса астероида, уже изучено во всех деталях, но как конкретно поведет себя подбитый астероид, известно не было. Сегодня такая модель представлена, и она вселяет опасение появлением массы неучтенных факторов.

Запуск зонда DART размером с автомобиль и массой свыше 350 кг намечался на 22 июля 2021 года. По ряду причин запуск перенесен на 24 ноября, но может быть отложен до февраля следующего года (окна для старта строго определены). На подлет к астероиду Дидим диаметром около 800 м и кружащему вокруг него 150-метровому астероиду Диморф уйдет около года. Зонд на скорости 6,5 км/с должен будет врезаться в малый астероид примерно по его центру и вызвать контролируемое изменение его орбиты. Зонд разобьется, а за процессом несколько минут проследит выброшенный перед этим небольшой итальянский спутник, который, увы, быстро покинет зону столкновения и навсегда исчезнет в космосе.

Орбита Диморфа будет изменена не очень сильно, но достаточно заметно для определения изменений. Зафиксировать и подтвердить эти изменения смогут два кубсата проекта Hera, которые будут посланы к астероидам несколько лет спустя (процессы будут очень медленными, поэтому стремительно нестись к месту столкновения смысла нет).

На днях в издании Icarus группа ученых из Университета Мэриленда впервые представила модель поведения Диморфа после столкновения с зондом DART.

Он может начать кувыркаться и войти в хаотическое состояние. Это стало действительно большим сюрпризом, — заявил глава проекта Харрисон Агруса (Harrison Agrusa).

Неучтенное в программе репетиции вращение создаст некоторые интересные проблемы. Во-первых, оно увеличит сложность посадки на астероид, которую ЕКА надеется осуществить с помощью двух небольших космических аппаратов в рамках миссии Hera. Во-вторых, это также обещает усложнить будущие попытки отклонить опасный для Земли астероид, поскольку любое вращение может повлиять на траекторию его движения в космосе.

В любом случае, ученым необходимо четкое понимание поведения космических объектов при реализации проектов по отражению астероидной опасности. Миссия DART позволит на практике понять ряд важных аспектов, а ценнее опыта нет ничего.