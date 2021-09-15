Ученые рассказали, как избежать болезни Альцгеймера

Австралийские нейрофизиологи обнаружили первые свидетельства влияния нарушений в работе клеток печени на развитие болезни Альцгеймера, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее исследование опубликовано во вторник, 14 сентября, в журнале PLOS Biology.

Ученые уточнили, что высокий уровень активности генов в клетках печени, связанных с производством бета-амилоида, ведет к развитию нарушений в работе кровеносной системы мозга. Кроме того, их активность также приводит к массовой гибели клеток мозга и атрофии.

Это, по словам специалистов, свидетельствует о том, что именно печень, а не мозг, является изначальным источником такого «белкового мусора».

В настоящий момент биологи выступили с предположением, согласно которому накопление внутри клеток мозга так называемого бета-амилоида, патогенного белка, является главным признаком, а также возможной причиной развития болезни Альцгеймера.