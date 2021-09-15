Все люди мира должны быть вакцинированы от COVID-19 к концу 2022 года - ООН

Новый председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил о том, что все люди мира должны быть вакцинированы от коронавируса к концу 2022 года, передает zakon.kz.

Я собираюсь сделать все, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года, - приводит RT слова Шахида.

Он уточнил, что в начале следующего года собирается организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства.

Ранее стало известно, что всего в мире зафиксировали 225 024 781 случай коронавирусной инфекции. За сутки был выявлен 451 361 заболевший COVID-19.