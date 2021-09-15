Подросток обокрал юрту в Нур-Султане

15 сентября 2021, 09:30
Фото: pxhere.com

Подросток обокрал юрту в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Полицейские по подозрению в совершении кражи задержали 14-летнего подростка. Он проник в юрту по улице Мамбетова и украл футболки, толстовку ручной работы отечественного производства, - сообщили в ДП города.

Как было установлено, несовершеннолетний, находясь в районе набережной реки Есиль, около 05.40 проник в юрту путем взлома шанырака, после чего украл вещи на сумму 90 тысяч тенге. Хозяин помещения, спустя некоторое время обнаружив пропажу имущества и сообщил в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?