От каких болезней чаще умирают казахстанцы - исследование

В Казахстане численность умерших увеличилась на 18% за год, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли исследователи Finprom.kz.

В том числе в селах численность умерших выросла на 12,2%, до 28,5 тыс. человек, в городах - на 21,5%, до 48 тыс. человек. Численность умерших мужчин составила 41 тыс. (рост - на 16,5% за год), женщин - 35,6 тыс. (рост - на 19,4%), - отмечено в публикации.

Для справки: за январь–июнь 2020 года численность умерших составляла 65 тыс. человек, минус 2,5% за год; однако уже по итогам 12 месяцев 2020-го показатель достигал 162,6 тыс. человек - сразу на аномальные 21,8% больше, чем в 2019 году.

В региональном разрезе больше всего смертей зарегистрировано в Алматинской области: 8,1 тыс. человек - сразу на 20,2% больше, чем за первое полугодие 2020 года.

В печальной статистике также отличились Восточно-Казахстанская область (8,1 тыс. умерших, рост - на 18,3% за год) и Алматы (7,7 тыс. умерших, рост - на 33,4%), - говорится в документе.

Ни в одном из 17 регионов страны в текущем году не было зарегистрировано снижение уровня смертности. Самый высокий рост недоброго показателя зафиксирован в Алматы, самый низкий - в Кызылординской области (на 1,6%, до 2,4 тыс. человек).

В разрезе причин смертности самая частая - болезни системы кровообращения: 24,2% случаев, или 18,6 тыс. человек, - на 18,6% больше, чем годом ранее.

В том числе от ишемической болезни сердца умерли 6,6 тыс. человек, от сосудистого поражения мозга - 6,2 тыс. человек, от гипертонической болезни - 529 человек.

Распространенными причинами смертности также являются болезни органов дыхания (7,9 тыс. умерших за полгода - на 8,5% больше, чем годом ранее), среди которых от гриппа, ОРЗ и пневмонии умерли 2,3 тыс. человек, - уточнили аналитики.

Еще одна достаточно частая причина - новообразования: 7,2 тыс. умерших - на 3,4% меньше, чем годом ранее. В том числе от злокачественных новообразований умерли 7 тыс. человек.

Кроме того, за январь–июнь 2021 года сразу на 12%, до 1,7 тыс. человек выросла смертность среди младенцев в возрасте до 1 года. Среди умерших - 937 мальчиков и 751 девочка.

Самая частая причина младенческой смертности - состояния, возникающие в перинатальном периоде: 932 умерших. 335 младенцев скончались от врожденных аномалий, 72 - от инфекционных и паразитарных болезней, - заключили эксперты.