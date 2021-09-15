Не MIT единым: с чего начать, чтобы стать IT-шником

Tech-предприниматель и сооснователь казахстанского венчурного фонда Алибек Наримбай рассказал zakon.kz, на что стоит обратить внимание, если вы хотите начать карьеру в IT.

Решите, кем вы хотите стать

Первое, с чем стоит определиться, - кем именно вы хотите работать. В IT-сфере существует множество профессий, требующих разных навыков и компетенций. Например, задачи тестировщика будут кардинально отличаться от целей проектного менеджера или разработчика искусственного интеллекта.

Прежде чем начинать свой путь в IT, задайте себе вопросы: "Что мне нравится делать больше всего?", "Какими навыками нужно обладать, чтобы работать на этой позиции?", "Что из представленных задач я уже умею выполнять?" и так далее.

Личные характеристики тоже играют большую роль в выборе специализации. Если одни предпочитают руководить и креативить, то другие отлично справляются с ролью исполнителей: пишут коды, автоматизируют процессы и так далее. В целом айтишники выступают в роли художников. Они творят, придумывают и тестируют, особенно, если мы говорим о работе с алгоритмами или искусственным интеллектом, - считает Алибек Наримбай.

Изучайте больше информации

Сегодня информация не ограничивается тремя учебниками по программированию и одним качественным видеокурсом по изучению Python-а. Повальная цифровизация позволила расширить доступ к огромному количеству знаний, включая всевозможные онлайн-курсы и мастер-классы. Даже при запросе онлайн-курсов гугл выдает около полутора миллионов результатов - настоящий карт-бланш, стоит только захотеть освоить новые знания.

Тем не менее, по мнению tech-предпринимателя, начинающие IT-специалисты часто ленятся обучаться новому: молодые IT-шники заблуждаются, думая, что уже достаточно умные, чтобы узнавать что-то дополнительно. В итоге это приводит их к многочисленным ошибкам, которые возникают из-за несистемности знаний или практики. Написать хороший код - одно дело, а вот разработать алгоритм - совершенно другое. В этом деле требуются знания высшей математики и постоянный анализ.

Поэтому главные рекомендации для начинающих специалистов могут свестись к довольно базовым правилам: учите английский язык, проходите курсы по повышению квалификации, следите за трендами с помощью таких порталов, как vc.ru, а также читайте специализированную литературу.

У автора Малкольма Гладуэлла есть книга - "Гении и аутсайдеры", в которой он рассуждает о том, почему одни люди, как Стив Джобс или Билл Гейтс, добиваются невероятного успеха, а другие не достигают ничего. Один из секретов их триумфа - 10 000 наработанных часов в своей сфере, которых они достигли еще в молодом возрасте. 10 000 часов выступают как единица измерения, после которой ты точно становишься профессионалом. Чем раньше ты ее достигнешь, тем раньше преуспеешь, - добавляет Алибек Наримбай.

Учитесь у наставников

Развитие IT-специалиста во многом зависит от среды, в которой он находится. Несмотря на то, что сегодня на практические навыки и опыт обращают больше внимания, чем на наличие высшего образования, многие передовые университеты могут обеспечить вас экосистемой, способствующей профессиональному развитию.

С одной стороны, профессиональное образование минимизирует риски и облегчает получение знаний, с другой - не гарантирует, что вы добьетесь чего-либо и станете сильным специалистом, потому что это прежде всего зависит от вас. Если вы молодой специалист и только начинаете путь в IT, хорошей альтернативой полноценного образования может стать наставник - профессионал, который окажет вам менторскую поддержку.

У айтишника обязательно должен быть наставник или хотя бы более опытные коллеги. По словам Алибека, во-первых, это заметно экономит время. Во-вторых, позволяет перенять лучший опыт других и меньше натыкаться на различные ошибки.

Олимпийскими чемпионами становятся c тренерами, а не в одиночку. То же самое и в IT-сфере. Например, самая известная школа программирования "42" в США построена на следующей системе: в ней минимизированы присутствие и контроль преподавателей, а наставничество осуществляется между обучающимися. Студенты первого курса сдают работы второкурсникам, а те - третьекурсникам. Нетворкинг - одна из самых важных вещей для новичков. Поэтому, если вы хотите развиваться как профессионал, старайтесь как можно чаще посещать различные IT-конференции и хакатоны, чтобы заводить полезные знакомства. Так, наш венчурный фонд Shanyraq.vc как раз работает по этому же принципу: знакомит нужных друг другу людей, чтобы приводить их к результату и развивать стартап-экосистему в стране, - рассказывает Алибек Наримбай.

Проходите стажировки в частных компаниях

После того, как вы получили теоретическую часть знаний, пора выходить "в поле" - создавать цифровые продукты и активно тестировать их, чтобы находить проблемные зоны и совершенствовать их. Первое, к чему нужно быть готовыми молодым IT-шникам, - огромный объем работы, дедлайны и отсутствие полноценного сна. Так, в вышеупомянутой школе программирования "42" учеба начинается с 9 утра, а заканчивается ближе к полуночи.

В Biometric.kz мы выстраиваем похожую систему, чтобы оценить, насколько вынослив и стрессоустойчив человек. Если вы хотите видеть себя в цифровой среде, то должны понимать, что проектная работа может быть довольно жесткой, когда приходится практически ночевать в офисе. Думаю, всем стартаперам знакомы “кранчи” и “спринты”, когда необходимо сделать большой объем работы в течение короткого времени. Без этого невозможно работать в IT-среде, но главное, понимать, что после недельного кранча тебя будет ждать такой же отдых. Все это действует, как армия: вас заставляют работать в мирное время, чтобы при реальной угрозе вы уже были готовы, - делится Алибек.

По его мнению, коммерчески успешные частные компании как раз могут стать идеальной площадкой для того, чтобы начать свое становление как профессионала. Во-первых, вы сможете протестировать свои разработки с помощью реальных кейсов, во-вторых, получите менторскую поддержку от более опытных коллег, в-третьих, сможете создать цифровой продукт, который имеет потенциал выхода на международный рынок.

Если резюмировать, то можно порекомендовать новичкам следующее: больше читайте, приступайте к практике как можно раньше, работайте над нетворкингом и, главное, не останавливайтесь в развитии. Только это поможет вам добиться качественных результатов и преуспеть, - сказал в заключение Алибек Наримбай.