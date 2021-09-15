Нужно ли закрывать ИП после начала адвокатской деятельности

Председателю комитета госдоходов на сайте "Электронного правительства" задали вопрос - должен ли юридический консультант, осуществляющий свою деятельность через ИП, закрывать его после того, как прошел стажировку, аттестацию и получил лицензию на занятие адвокатской деятельности, сообщает zakon.kz.

Согласно п.11 ст.33 ЗРК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" адвокату запрещается состоять на государственной службе и заниматься предпринимательской деятельностью. В этой связи вопрос: достаточно ли ИП подать заявление для приостановления деятельности в связи с началом осуществления адвокатской деятельности либо необходимо проводить прекращение деятельности путем ликвидации?

На что глава КГД Али Алтынбаев ответил, что согласно указанной статье адвокату действительно запрещается заниматься предпринимательской деятельностью.

Ввиду чего в Интегрированной налоговой информационной системе РК предусмотрен форматно-логический контроль, не позволяющий осуществлять регистрационный учет одновременно по месту нахождения ИП и по месту нахождения адвоката. Таким образом, в случае принятия решения осуществления адвокатской деятельности вам необходимо представить налоговое заявление на прекращение деятельности в качестве ИП, - говорится в ответе.

Порядок прекращения предпринимательской деятельности налогоплательщиков определен Налоговым кодексом.



