Пересмотреть возраст пребывания детей в Доме малютки предлагают депутаты

Депутаты Мажилиса предлагают продлить возраст пребывания детей-сирот в Доме малютки с трех до шести лет, передает корреспондент zakon.kz.

Такую поправку они предлагают ввести в проект закона по вопросам защиты прав ребенка.

Согласно действующему законодательству, дети-сироты при достижении трех лет переводятся из домов малютки в детские дома, а дети с особыми потребностями - в учреждения социальной защиты населения. Законопроектом предложено увеличить возраст пребывания детей-сирот в домах малютки с трех до шести лет. Это правильная норма, и мы ее поддерживаем, - сказала депутат Лариса Павловец.

Поправки поддержали в Минздраве.

С точки зрения медицины и детской психологии, мы считаем, что перевод детей в три года из одного учреждения в другое - психологическая травма для маленьких детей. Они привыкают к своим воспитателям, - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Однако такие изменения не поддержаны Министерством образования и науки.

МОН поддерживает норму касательно продления пребывания детей в домах малютки до 6 лет только в части тех детей, которые имеют проблемы со здоровьем. Здоровые дети должны быть переданы в семьи. В ходе обсуждения данных норм были разные мнения, и для глубокого и детального изучения вопроса принято решение провести пилотный проект в Нур-Султане, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях. С сентября он стартует и по август 2026 года. Параллельно на базе Национальной академии им. Алтынсарина с участием заинтересованных организаций, НПО и привлечением ученых Назарбаев Университета будут проводиться анализ данного пилота и научные исследования, по итогам которых мы уже более глубоко подойдем к тому, насколько мы сможем изменить законодательство в части продления пребывания детей в домах малютки до 6 лет, - сказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

Однако ее ответ не удовлетворил спикера палаты Нурлана Нигматулина. Он напомнил чиновникам от образования, что Елбасы - Нурсултан Назарбаев еще весной 2019 года поручил правительству "изучить возможность увеличения возраста пребывания детей- сирот в домах ребенка с 3 до 6 лет".

Премьер-министр Аскар Мамин поддержал эту инициативу. В аргумент приводится тот факт, что это благоприятно отразится на эмоциональном и психологическом состоянии детей. Но Минобразования не согласно. Что оно делает? Эквилибристический, по-другому не назовешь, вице-министр тут преподносит, предлагает отсрочить на пять лет принятие соответствующей законодательной нормы и объясняет это пилотным проектом. Это ваш бюрократический прием - отодвинуть до 2026 года. А тем временем каждый день судьба ребенка решается: три года ему исполнилось, и переводят его из дома малютки в детский дом. Взрослому человеку перейти из одного коллектива в другой - стресс, а тут ребенок маленький, без родителей, - подчеркнул Нигматулин.

В этой связи он предложил депутатам совместно с уполномоченными госорганами "доработать эту норму с учетом мнений и позиций Минздрава, Минтруда и правительства в целом".

Тем более что, по его словам, сегодня дома малюток и детские дома содержатся за счет местных бюджетов, поэтому фактически речь идет только о перераспределении финансовых потоков.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан