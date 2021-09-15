Двух косуль убили браконьеры в заказнике СКО

Подозреваемых в незаконной охоте в особо охраняемой природной зоне задержали полицейские Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

В Кызылжарском районе в ночь на 14 сентября в ходе рейда на территории Согоровского заказника старший инспектор природоохранной полиции, главный охотовед заказника и инспектор государственного национального природного парка “Кокшетау” услышали выстрел. Разделившись, участники рейда прочесали местность и обнаружили трех мужчин, занятых разделкой сибирской косули. ДП СКО

Туша еще одного животного находилась в багажнике Toyota Prado, на котором передвигались подозреваемые.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 337 УК РК “Незаконная охота”.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое петропавловцев 52 и 39 лет, а также 51-летний житель Мамлютского района.

Изъят принадлежащий старшему из подозреваемых нарезной карабин Steyr Mannlicher калибра 308.

Сотрудники природоохранной полиции регулярно проводят рейды по соблюдению правил охоты и рыболовства, предотвращению фактов браконьерства. Данные мероприятия проводятся совместно с представителями заинтересованных организаций. С начала года в области зарегистрировано 10 фактов незаконной охоты, также выявлено 405 нарушений правил охоты, — рассказал старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции Управления МПС ДП СКО Асхат Кожабаев.