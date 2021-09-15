Во время дежурства на боевом посту Армянский военнослужащий расстрелял сослуживцев. В результате инцидента погиб один сержант-резервист, еще один военный получил ранение, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Происшествие произошло в одной из воинских частей на юго-востоке страны 13 сентября. Нападавший был задержан местными правоохранителями, против него было возбуждено уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства, - пишет News.am со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.

Другие подробности происшествия пока не приводятся, мотивы задержанного выясняют следователи.