Армянский военнослужащий расстрелял сослуживцев

15 сентября 2021, 15:01
Фото: pexels.com

Во время дежурства на боевом посту Армянский военнослужащий расстрелял сослуживцев. В результате инцидента погиб один сержант-резервист, еще один военный получил ранение, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Происшествие произошло в одной из воинских частей на юго-востоке страны 13 сентября. Нападавший был задержан местными правоохранителями, против него было возбуждено уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства, - пишет News.am со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.

Другие подробности происшествия пока не приводятся, мотивы задержанного выясняют следователи.


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