Дебютные социальные облигации размещены в Казахстане

Впервые в Казахстане АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" разместил новый финансовый инструмент – социальные облигации, зарегистрированные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в начале сентября текущего года.

Общая сумма размещенных ценных бумаг составила 1 млрд тенге, срок погашения – 5 лет, доходность – 11,9%, периодичность выплат купона – 2 раза в год.

Дебютный выпуск социальных облигаций, ориентированных на принципы устойчивого развития, осуществлялся на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и был выкуплен локальными институциональными инвесторами. Брокером и андеррайтером сделки выступил Halyk Finance. Средства от социальных облигаций планируется направить на финансирование малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших секторов экономики во время пандемии COVID-19 через банки второго уровня, микрофинансовые организации или лизинговые компании. Данный выпуск полностью соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимым заключением АО "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".

Облигации Фонда "Даму" являются первыми ценными бумагами на Казахстанской фондовой бирже, которые соответствуют социальным принципам. Для реализации миссии по устойчивому развитию малого и среднего бизнеса, Фондом "Даму" планируется осуществить поддержку наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 секторов экономики. Данное размещение является возможностью не только привлечь финансирование на рынке капитала и расширить инвесторскую базу, но и внедрить новый для рынка финансовый инструмент, основанный на принципах устойчивого развития, - пояснила председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева.

По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, новый инструмент был выпущен в рамках совместных инициатив по продвижению принципов ESG в финансировании экономики.

Надеемся, что с каждым днем мы будем наблюдать рост в данном сегменте, так как все большее количество эмитентов в мире старается отвечать всем вызовам современного мира, понимая, что от этого будет зависеть не только их вклад в глобальные вопросы экологии, но и возможность собственного эффективного и устойчивого развития, - отметила она.

Принципы устойчивого развития включают в себя три основных компонента – экологическое, социальное и корпоративное направления финансирования (Environmental, Social Governance – ESG).

Цель рынка социальных облигаций – развивать долговые инструменты для финансирования проектов, направленных на решение социальных проблем. В данном случае положительный социальный эффект будет достигаться за счет сохранения существующих рабочих мест и создания новых.

KASE активно продвигает стандарты ESG в Казахстане. Мы разработали листинговые требования, определили льготные условия для зеленых, социальных и иных облигаций, а также критерии для верификаторов - компаний, которые могут осуществлять независимую оценку ESG-проектов. Сегодня KASE – это полноценная площадка для финансирования таких проектов. Выпуск социальных облигаций фонда "Даму" верифицирован рейтинговым агентством "Эксперт РА" в рамках меморандума с KASE. Надеемся, что дебютный выпуск социальных облигаций послужит хорошим примером другим эмитентам наполнять фондовый рынок качественными инструментами, соответствующими международным стандартам, - рассказала Алина Алдамберген, председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Ранее, в августе 2020 года Фондом "Даму" были выпущены пилотные "зеленые облигации".