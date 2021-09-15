Какая погода ждет казахстанцев 16 сентября 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 сентября в Казахстане, передает zakon.kz.

Под влиянием ложбины циклона на севере, северо-западе, западе страны пройдут дожди с грозой. На остальной территории под влиянием отрога антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. На севере, северо-западе, западе и юге республики ожидается усиление ветра, на севере - туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

на северо-западе, севере ожидаются гроза, туман, ночью на юге усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области ночью на северо-западе, днем на большей части гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке ожидается гроза, на северо-западе, юге усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на севере, северо-западе ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке, востоке Актюбинской, в центре Кызылординской, на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской, на севере, северо-востоке Карагандинской областей сохраняются заморозки 2 градуса.

На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе Костанайской, Карагандинской, на северо-востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской, в центре Павлодарской, на северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане - переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

В Алматы - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем 28+30°С.

В Шымкенте - небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.