Подобная практика уже существует в мире - политолог об ограничении работы соцсетей

Политолог Ислам Кураев рассказал о возможных преимуществах ввода нормы об обязательной регистрации иностранных соцсетей и мессенджеров в Казахстане, передает zakon.kz.

По мнению Кураева, законопроект откроет новые возможности и перспективы развития страны.

Интересен тот факт, что было предложено дополнить статью 1 закона "Об информатизации" подпунктами 73) и 74), в которых уточняется, что из себя представляют онлайн-платформа – интернет-ресурс и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями и для чего они предназначены. Получается, что для того, чтобы осуществлять свою деятельность на территории Казахстана, собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию юридического лица и открыть свой филиал. При этом руководить филиалом должен гражданин Казахстана, - написал он в Facebook.

Политолог добавил, что подобная практика уже существует в мире. Более того, открытие филиалов или представительств иностранных социальных сетей обеспечит прямой контакт.

То есть в перспективе Казахстан станет в Центральной Азии центром по вопросам, связанным с социальными сетями, и мы отойдем от определенного влияния из России, - подытожил эксперт.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам защиты прав ребенка, в котором содержатся нормы по ограничению работы социальных сетей и мессенджеров. В документе были прописаны значения понятий "онлайн-платформа", "интернет-ресурс", "сервис обмена мгновенными сообщениями". Кроме того, внесена поправка, устанавливающая правила их функционирования на территории Казахстана: собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию и открыть свои представительства в Казахстане.

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