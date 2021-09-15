ООН призывает наложить мораторий на систему распознавания лиц

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала наложить мораторий на использование нескольких систем, использующих алгоритмы искусственного интеллекта, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Использование технологий на базе искусственного интеллекта может иметь негативные и даже катастрофические последствия в том случае, если они используются без должного понимания того, как они влияют на права человека, - сказал Бачелет.

Сообщается, что речь главным образом идет о системе распознавания лиц и смежных с ней технологиях.

В Женеве с понедельника проходит 48-я сессия Совета ООН по правам человека. Она продлится до 8 октября.