В Акмолинской области мать попросила изолировать ее восьмилетнего сына

По результатам проверок сотрудниками подразделений ювенальной полиции ДП Акмолинской области поставлены на учет четверо родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей, передает zakon.kz.

43-летняя жительница Зерендинского района сама обратилась за помощью к ювенальным полицейским и попросила временно изолировать ее от ребенка, с которым в связи с его сложным поведением, по словам женщины, она не справляется. Участковым инспектором отдела ювенальной полиции многократно проводились профилактические беседы с матерью мальчика с целью убедить женщину в необходимости выполнять родительские обязанности, тем не менее, родительница не отказалась от своего решения, - пишет пресс-служба МВД РК.

Ребенок помещен в центр адаптации несовершеннолетних. Будет проведена проверка на предмет установления совершения противоправных действий со стороны матери в отношении несовершеннолетнего. Опека планирует передать материалы в суд.

В целом, по Акмолинскому региону в ходе операции "Подросток" было составлено 28 административных протоколов, в органы внутренних дел доставлены 26 подростков, находившихся после 23.00 вне жилища, при этом 22 ребенка были предоставлены сами себе в ночное время, - резюмируется в сообщении.