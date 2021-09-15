Тараканы напугали посетителей Алматинского зоопарка

Посетителей алматинского зоопарка возмутили полчища тараканов, которые свободно разгуливали по зверинцу, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как уточняется, видео с тараканами и жуками облетело соцсети и вызвало массу негодования у казахстанцев. Происходящее в вольерах шокировало и астанчанку Залину Храмцову. Девушка рассказала, что планировала отдохнуть и посмотреть на животных, но в итоге была вынуждена уйти.

Когда я зашла вовнутрь террариумов, я была в шоке. Там жуки не просто так ходят, они там везде. И если бы я, честно, была с ребенком, я бы туда его не привела. Когда я зашла, на меня начали сыпаться, но не градом, конечно, сыпаться и ползти эти тараканы. Там и большие, и маленькие, и целая куча. Они также в еде. И понятно, что там также мухи, - заявила Храмцова.

Пожаловалась девушка еще и на антисанитарию в некоторых вольерах и помещениях зоопарка. Но после поста в соцсети с критикой обрушились на саму астанчанку.

Я понимаю все, но люди ходят в зоопарк, чтобы получить удовольствие. Я же не пошла куда-то в джунгли, это для них это была бы норма – жуки, пауки и тараканы. А тут приходим и приводим детей – и видим это элементарно, что падают эти насекомые на тебя. И тем более мы оплачиваем это, - сказала Храмцова.

В самом алматинском зоопарке проблему с насекомыми не отрицают. Но полностью избавиться от них тоже не могут. В некоторые вольеры к травоядным обитателям для борьбы с насекомыми подсаживают перепелок. Это весьма эффективная мера.

Перепелки сейчас помогают бороться с тараканами, и там их нет. Но, к сожалению, мы не можем птиц посадить к хищным животным. Нужно учитывать то, что тараканы любят жить там, где еда и тепло. В экзотариуме, к сожалению, все это есть. Еженедельно в экзотариуме проводится обработка против тараканов, то есть животные отсаживаются в другие вольеры и проходит дезинсекция, - рассказала главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка Алина Чимирук.

В зоопарке отмечают, за всеми животными ведется постоянный контроль и проводится тщательная санобработка.