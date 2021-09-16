Семейные реликвии Романовых выставлены на торги

В Москве на торги выставили семейные реликвии семьи Романовых, среди которых - пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, а также уникальные иконы, передает zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс".

В Аукционном доме "Литфонд" пройдут торги исторических предметов, связанных с русской императорской фамилией.

Общая стоимость коллекции составила 300 млн рублей. Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции императрицы Марии Федоровны, созданное в 1892 году, выставят со стартовой ценой в 28 млн рублей.

Помимо этого, на торгах будут представлены три уникальные иконы стоимостью восемь миллионов рублей, пять миллионов рублей и 1,6 млн. Также на продажу выставят подборку рукописных раритетов, например, письмо 11-летней великой княжны Ольги Николаевны, адресованное княгине Елизавете Федоровне. Его стартовая цена составляет 150 тыс. рублей. Всего на торги, которые пройдут 30 сентября, выставят 300 лотов.