Тяжелое пробуждение по утрам может быть сигналом болезни

Трудности с подъемом по утрам могут быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об опасности незаметного развития НАЖБП предупредили врачи из Университетской клиники Темпл в Филадельфии.

Специалисты разделяют жировую болезнь печени на два основных типа: алкогольную и неалкогольную. Опасность неалкогольной болезни заключается в том, что человек не чувствует никаких симптомов, заболевание прогрессирует, а потом уже на поздних стадиях возрастает риск смерти у больного.

Эксперты не знают точно, почему у некоторых людей накапливается жир в печени, а у других — нет. Однако, по мнению специалистов, избыточный вес или ожирение, а также высокий уровень сахара в крови являются основными факторами риска развития НАЖБП.

При этом важно понимать, что точный диагноз может поставить врач после изучения функциональных проб печени. Этот анализ к тому же позволит исключить наличие гепатита или других заболеваний.