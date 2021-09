SpaceX впервые осуществила запуск корабля с полностью гражданским экипажем

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос четыре космических туристов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Их должны доставить на околоземную орбиту. Отмечается, что туда еще не отправлялся ни один гражданский экипаж. Об этом сообщает компания в своем официальном Twitter-аккаунте.

