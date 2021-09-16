ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе не смог обыграть Брюгге в матче Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Встреча, состоявшаяся 15 сентября на стадионе "Ян Брейдел" в Брюгге, завершилась со счетом 1:1.

Впервые в старте вышло трио Месси-Мбаппе-Неймар, но голом за парижан отметился Эррера. Лионель записал на свой счет желтую карточку.

Счет в матче на 15-й минуте открыл полузащитник парижан Андер Эррера. Спустя 12 минут бельгийский хавбек Ханс Ванакен сравнял игру.

Месси заключил контракт с клубом 10 августа. В конце августа он провел первый матч за свой новый клуб.