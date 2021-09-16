Более 6 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

В Казахстане на сегодняшний день первым компонентом всех имеющихся вакцин привито более 7 млн человек, сообщает zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, 15 сентября 2021 года в Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 194 860 человек.

Оба компонента вакцины получили 6 019 027 казахстанцев.

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Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля в первую очередь для медиков, учителей и силовиков. С 1 апреля началась массовая вакцинация.