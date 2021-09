Опубликованы кадры разрушительного землетрясения в Китае

В результате землетрясения на юго-западе КНР три человека погибли, не менее 60 пострадали, передает zakon.kz.

Почти 7 тысяч жителей в провинции Сычуань были эвакуированы, пишет ТАСС.

Как сообщил Китайский сейсмологический центр, подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в четверг утром в 04:33 по местному времени в районе уезда Лу города Лучжоу, население которого превышает 4,25 млн человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. В 04:55 были зафиксированы толчки магнитудой 2,8, - сообщили сейсмологи.

A 6.0-magnitude #earthquake jolted Luxian county, Luzhou city of SW China's #Sichuan Province at 4:33 am on Thursday (Beijing Time), leaving 2 dead and 3 injured.

Level 1 emergency rescue is being carried out~ pic.twitter.com/rnsMVTf9Ee — Zhengguan (@ZhengguanNews) September 16, 2021

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Сычуань. По его данным, эпицентр располагался в 62 км к востоку от городского округа Цзыгун с населением около 689 тыс. человек, очаг залегал на глубине 20 км.

Instead of running out immediately, a wife rushed to wake up her sleeping husband when the 6.0-magnitude #earthquake jolted Luxian county, Luzhou city of SW China's Sichuan Province at 4:33 am on Thursday. pic.twitter.com/vt2GkWh9be — Zhengguan (@ZhengguanNews) September 16, 2021



Фото: twitter / W0lverineupdate

"Live: 6.0-magnitude earthquake jolts SW China's Sichuan" YouTube https://t.co/n6gcPzJvTt — journalist صحفي jun (@bushi_jp) September 16, 2021

Очевидцы разрушительного землетрясения публикуют в интернете видеозаписи с места событий.