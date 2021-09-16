Народный автомобиль становится ближе

Автомобильная группа Orbis Auto, один из лидеров казахстанского авторитейла, объявила об открытии сразу двух дилерских центров Volkswagen. Благодаря одновременному открытию новых современных дилерских центров в двух крупнейших городах страны немецкий бренд с давней историей, традициями качества и надежности по доступной цене станет еще ближе казахстанским автолюбителям.

В строительство каждого из новых центров официальный дилер Volkswagen инвестировал по $5 млн. Общая площадь Volkswagen Centre Almaty составляет 3 535 кв.м., в том числе площадь шоу-рума, в котором смогут разместиться одновременно 12 легковых и 4 коммерческих авто – 900 кв.м. На площади в 996 кв.м. разместился сервисный цех, рассчитанный на 13 постов, оснащенный новейшим диагностическим сканером автомобилей, специализированным инструментом и оборудованием, и 2 поста интерактивной приемки, одобренный штаб-квартирой Volkswagen Group. Дилерский центр в столице страны полностью идентичен алматинскому автоцентру.

Volkswagen Centre Almaty и Volkswagen Centre Nur-Sultan соответствуют корпоративным стандартам бренда во всем, начиная от дизайна, расстановки мебели и организации отдельных зон, до качества предоставляемых услуг и их многообразия. Например, всем клиентам новых дилерских центров Volkswagen будет доступна услуга автоматической мойки, которой сможет воспользоваться любой клиент вне зависимости от того, насколько сложного ремонта потребовал его автомобиль.

Нововведения коснулись не только сферы технического оснащения. C осени 2019 года, в дилерских центрах установлена автоматизированная система управления бизнес-процессами "Систематика", в полном объеме она будет внедрена до конца 2021 года. Система позволяет не только сотрудникам компании, но и владельцам автомобилей контролировать в режиме онлайн все этапы ремонтных работ, начиная от приемки автомобиля на сервис до его выдачи клиенту. На всех этапах предоставления услуг будет действовать система контроля качества.

На мировом рынке Volkswagen имеет репутацию бренда, который, выступая в доступном ценовом сегменте, является воплощением качества и надежности. Orbis Auto делает все возможное, чтобы казахстанские автолюбители оценили достоинства Volkswagen и доля бренда в общем объеме продаж новых автомобилей росла год от года. Мы инвестируем в строительство новых и реконструкцию действующих дилерских центров, постоянно следим за профессиональным ростом наших сотрудников и видим, что уровень их квалификации растет с каждым новым тренингом, пройденным в корпоративной академии Volkswagen. На сегодняшний день сертификаты о прохождении обучения в академии получили 64% сотрудников четырех дилерских центров Volkswagen, до конца года мы планируем увеличить долю сертифицированных сотрудников до 76%, - говорит генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова.

Volkswagen в Казахстане сегодня представляет самый широкий за последние пять лет модельный ряд автомобилей "народного" бренда. Казахстанским автолюбителям уже доступны модели Volkswagen Polo, Passat, Tiguan, Touareg и новинка этого года Volkswagen Taos, самый компактный внедорожник в линейке Volkswagen, до конца года ожидается поступление обновленной версии одного из бестселлеров бренда, Volkswagen Jetta, а также среднеразмерного кроссовера Volkswagen Teramont. В сегменте коммерческой техники обновленное семейство Т6.1, (Multivan, Caravelle, Transporter) а также Crafter. Ожидаемая новинка этого года обновленный Caddy как в пассажирском исполнении, так и в грузовом. Клиенты дилерских центров Volkswagen смогут приобрести автомобиль на выгодных для себя условиях или обменять свой автомобиль на новый Volkswagen в рамках программы Trade-in.

По словам Динары Искаковой, открытие новых дилерских центров поможет усилить позиции Volkswagen на казахстанском рынке и укрепить позиции официального дилера в продвижении бренда. До конца нынешнего года официальный дилер планирует увеличить свою долю в бренде Volkswagen в сегменте легковых автомобилей и коммерческой техники до 70%.