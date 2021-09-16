Шахматы: обидчик сборной Казахстана проиграл в финале Олимпиады

16 сентября 2021, 11:23
Фото: instagram/clubsahhannibal

В Китае завершилась вторая шахматная онлайн Олимпиада в элитном дивизионе, передает zakon.kz.

Шахматисты 40 стран мира оспаривали звание сильнейших, в числе которых были и казахстанцы. Заняв первое место в своей подгруппе, сборная Казахстана в стадии плей-офф проиграла американцам, те в свою очередь дошли до финала.

Читайте также: Казахстанские шахматисты проиграли в четвертьфинале Олимпиады

В решающем матче за "золото" команда США уступила россиянам. Финальный поединок состоял из двух встреч, и в обоих матчах праздновала успех сборная России с одинаковым успехом - 3,5:2,5.

Куандык Шынасилов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?