Сменился президент аэропорта Алматы

Советом директоров компании назначен президент АО "Международный аэропорт Алматы", передает zakon.kz.
Решением совета директоров от 14 сентября 2021 года внесены следующие изменения в состав исполнительного органа:
- исключен Эркал Кадри Мете - президент;
- назначен Алп Ер Тунга Ерсой - президент, - говорится в сообщении компании.
Алп Ер Тунга Ерсой вошел в состав совета директоров Международного аэропорта Алматы 2 сентября.
Акции аэропорта находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE).
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