Еще один велогонщик "Астаны" покидает казахстанскую команду

Сейчас в самом разгаре трансферная политика каждого велоклуба. Не исключение здесь и казахстанская "Астана", которая недавно рассталась со своим спонсором из Канады, передает zakon.kz.

Генеральный менеджер казахстанской команды Александр Винокуров готовится к новому сезону, ведя переговоры со многими гонщиками. На данный момент подписан только Алексей Луценко.

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Несколько месяцев назад объявил о своем уходе россиянин Александр Власов. И вот последняя новость - известил о своей новой команде эритрейский легионер Астаны - Мерхави Кудус.

27-летний Кудус подписал контракт с велогруппой EF Education - Nippo. Об этом сообщается на официальной странице команды в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EF Education–NIPPO (@efprocycling)

Куандык Шынасилов